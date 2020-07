Rinchiuso, Castrato e Riempito di Tranquillanti L’Orso M49, Animalisti Furiosi (Di giovedì 9 luglio 2020) L’assessore Zanotelli: “Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività”. Poi ribadisce che nessuno fin’ora si è offerto di far trasferire l’animale. L’orso M49, detto “Papillon” è detenuto da mesi nel Centro Casteller di Trento, e adesso è stato imbottito di Tranquillanti, Castrato e nuovamente Rinchiuso. A confermarlo è l’assessore Giulia Zanotelli: “Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività”. Sarebbe un intervento in cui vengono somministrate sostanze naturali come amminoacidi, vitamine e integratori che, secondo gli esperti: “Hanno effetti benefici e calmanti senza, tuttavia, alterare il comportamento e la fisiologia dell’animale”. Ora l’orso è ... Leggi su youreduaction

