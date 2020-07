Reggiolo, “io mamma con 5 figli sfrattata da azienda agricola e casa nonostante la Regione abbia sospeso gli sgomberi per il covid” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Mi sembra un incubo, ma non mollerò. Io da qua non mi muovo”. Trattiene a stento le lacrime Cristina Valenza mentre al telefono riavvolge il filo della storia che rischia di concludersi con uno sfratto che le porterebbe via in un attimo il lavoro di una vita. La sua azienda agricola e la casa dove vive con il marito e i cinque figli a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, sono finite all’asta nonostante il coinvolgimento nelle agevolazioni per la ricostruzione post-terremoto in Emilia del 2012. Il mutuo che pur con tutte le difficoltà economiche la famiglia stava continuando a onorare è stato ceduto a una finanziaria che ha messo in vendita l’immobile. E ora, nonostante le norme relative alla sospensione delle aste e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Reggiolo, “io mamma con 5 figli sfrattata da azienda agricola e casa nonostante la Regione abbia sospeso gli sgomb… - antofns : @fran_rkid @kingdeltrigg io dopo il vate di Reggiolo voglio una pausa, nessun rischio, basta co sti allenatori col… - FaiSempBurdell : @pinellus @Torrenapoli1 Fermo restando che parla sempre da tifoso e come tutti i tifosi ha eccessi, sono abbastanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiolo “io Scoperto un nuovo vitigno autoctono in Valpolicella, di Redazione di TigullioVino.it TigullioVino.it