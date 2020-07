Juve, si complica il possibile ritorno a Torino di Pogba: lo United cambia posizione sul francese, la situazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Riportare Paul Pogba a Torino. Tra i principali obiettivi della Juventus in vista della prossima finestra di mercato di settembre c'è anche quello di riportare in bianconero il centrocampista del Manchester United: riuscire a centrarlo però non sarà affatto semplice. I Red Devils hanno cambiato la propria posizione in merito al futuro del giocatore: se prima del Covid-19 il futuro di Pogba allo United sembrava ormai segnato con il centrocampista destinato a salutare a fine stagione, ora la... Leggi su 90min

ilbianconerocom : #Juve, si complica lo scambio #Milik-#Bernardeschi: ecco perché #Juventus #Napoli - StefaniaStefyss : @forumJuventus Ottima e importante vittoria oggi nel derby???????????? Ora inizia un mini ciclo molto tosto,e giocare ogn… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Silenzio assordante, si complica la corsa salvezza LEGGI LA NEWS: - infoitsport : Dalla Spagna: Juve, si complica Milik - MarkGeno147 : RT @Sport_Mediaset: #Milan: stavolta sembrava davvero l'occasione giusta, ma Il passo falso di #Ferrara inguaia #Pioli, atteso dal trittico… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve complica Juve, si complica lo scambio Milik-Bernardeschi: ecco perché ilBianconero Lecce, vedi Napoli e poi esulti! Genoa terzultimo e la lotta salvezza entra nel vivo

La Serie A, guidata sempre più dalla Juventus, si infiamma nella sua lotta salvezza che ... prova a mettersi alle spalle un periodo a dir poco complicato, ma soprattutto in classifica si portano al ...

Calciomercato Juventus, assalto allo scontento del Napoli: le ultime

la Juventus si appresta a preparare il prossimo acquisto a centrocampo. Il sogno era e resta quello di riportare Paul Pogba all’Allianz Stadium ma l’affare sembra estremamente complicato per le ...

La Serie A, guidata sempre più dalla Juventus, si infiamma nella sua lotta salvezza che ... prova a mettersi alle spalle un periodo a dir poco complicato, ma soprattutto in classifica si portano al ...la Juventus si appresta a preparare il prossimo acquisto a centrocampo. Il sogno era e resta quello di riportare Paul Pogba all’Allianz Stadium ma l’affare sembra estremamente complicato per le ...