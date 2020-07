Inediti di Ennio Morricone al Ravenna Festival: l’omaggio al Maestro pochi giorni dopo la scomparsa (Di giovedì 9 luglio 2020) Brani Inediti di Ennio Morricone al Ravenna Festival stasera, giovedì 9 luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ansa che rivela la presenza di musica inedita a firma di Ennio Morricone in programma stasera al Ravenna Festival, registrata dall'Orchestra Corelli diretta da Jacopo Rivani. La musica inedita di Morricone al Ravenna Festival accompagnerà alla Rocca Brancaleone Ci Sono giorni Che Non Accadono Mai, un testo di Valerio Cappelli messo in scena da Sergio Castellitto, per la prima volta sul palco con Isabella Ferrari. Castellitto torna al teatro dopo 15 anni nella doppia veste di interprete e regista: l'opera è stata ... Leggi su optimagazine

