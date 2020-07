Fonseca: «Buona vittoria, ma non un buon risultato. Troppi rigori in Italia» – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta della Roma contro il Parma: le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta della Roma contro il Parma. Le sue parole. VAR – «Non voglio commentare, dico che si stanno dando Troppi rigori». MATCH – «Non abbiamo sofferto molto, però se abbiamo tante situazioni per fare gol, dobbiamo farli e chiudere la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

