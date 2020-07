E’ il figlio di Gerry Scotti: bellissimo a 28 anni e fa il… [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Gerry Scotti è uno dei conduttori tv più amati della televisione italiana. Una carriera spettacolare la sua che prosegue a gonfie vele. Non tutti sanno, però, che Scotti ha un figlio, Edoardo e che piace tantissimo alle donne… un po’ come il papà! Classe 1992, è nato il 10 marzo a Milano, ma ha vissuto per moltissimi anni negli Stati Uniti, tanto che parla alla perfezione inglese. Sua madre è Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti a cui il conduttore è stato legato sino al 2009. Edoardo ha studiato e lavorato in America, dove ha seguito un corso di regia e FOTOgrafia. Attualmente si divide fra l’Italia e Los Angeles, dove ha già all’attivo numerose ... Leggi su velvetgossip

