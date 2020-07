Coronavirus, trend dei contagi in crescita per il secondo giorno consecutivo (Di giovedì 9 luglio 2020) MILANO – Torna a salire il trend dei contagi di coronavirus in Italia, con dati in aumento per il secondo giorno consecutivo. I positivi sono infatti 229 in più rispetto a ieri, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Particolarmente significativo l’aumento dei contagi in Lombardi dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 242.363. Leggi su dire

Un nuovo caso di contagio e un paziente dimesso dall'ospedale. Resta stabile e in apparenza tranquilla la situazione in Sicilia sul fronte Coronavirus. Nelle ultime 24 ore - secondo quanto comunicato ...

Coronavirus, in Lombardia 119 casi, raddoppiano a Milano

MILANO (ITALPRESS) – In aumento rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus un Lombardia, dove oggi sono 119, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivì. Ieri i nuovi positivi e ...

