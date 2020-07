Coronavirus, fermato positivo del Bangladesh a Termini. Viaggiava da giorni in treno con febbre e tosse (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Non solo in aereo. Un cittadino del Bangladesh positivo al Coronavirus è arrivato alla stazione Termini di Roma in treno dall’Emilia-Romagna con tosse e febbre. Si tratta di un 53enne che ha violato l’isolamento domiciliare fiduciario al quale era stato sottoposto perché aveva contratto il Coronavirus. E non pago dell’infrangere il confinamento si è messo tranquillamente a viaggiare per giorni tra il centro e il nord dell’Italia a bordo dei treni. A darne notizia è il Messaggero. La tosse sospetta e la febbre al termoscanner Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, sono stati gli agenti della polizia ferroviaria in servizio a ... Leggi su ilprimatonazionale

