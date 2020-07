Bambino nasce con in mano il contraccettivo di sua madre. I medici: “Rarissimo, ma possibile” (Di giovedì 9 luglio 2020) In Vietnam un Bambino è nato stringendo tra le mani la spirale intrauterina di sua madre, il contraccettivo che avrebbe dovuto impedire il concepimento.A testimonianza del fatto “rarissimo, ma possibile” alcuni straordinari scatti fotografici, che sono stati postati dall’ospedale dove la donna ha partorito. La mamma del neonato, che ha già due figli, come spiegato dai medici della struttura sanitaria di Hai Phong “da circa due anni portava la spirale perché non voleva altri bambini”. Improvvisamente, però, nonostante l’uso del contraccettivo la donna è rimasta incinta, scoprendo di essere in stato interessante da circa cinque settimane. Sempre secondo i medici, è probabile che la spirale intrauterina si sia ... Leggi su tpi

