La mappa delle grandi opere con il modello Genova approvate dal governo Conte (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Stampa pubblica oggi un’infografica che riepiloga le grandi opere con il modello Genova approvate dal governo Conte (salvo intese…) nel DL Semplificazioni. L’elenco comprende tre opere che il M5S ha sempre osteggiato: la Gronda di Genova, il Terzo Valico e la linea TAV Torino Lione. Tra le strade c’è la Statale Jonica e il progetto dell’autostrada Roma-Latina. Tra le linee ferroviarie, che aspirano all’alta velocità, la Palermo-Messina-Catania, la Pescara-Roma e la Genova-Ventimiglia. E un grande classico come la Salerno-Reggio Calabria. delle 130 opere dei ogni, una cinquantina sono ritenute prioritarie, quindi da commissariare in tempi brevi per velocizzare i cantieri, sul “modello Genova”. Italia Viva ha spinto per aumentarne il numero, con Pd Leu invece a frenare. Un’integrazione sarebbe ancora possibile ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : mappa delle In un clic la mappa dei sentieri per il trekking più belli d'Italia AGI - Agenzia Italia Coronavirus in Italia, mappa tech, pandemia quasi azzerata

Sempre più bassi i numeri relativi al Coronavirus in Italia, scende ancora la pandemia per fortuna dalle nostre parti. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 208, mentre i decessi solo 8. Sono inve ...

Coronavirus, ultime notizie: Oms: “Probabile che virus si diffonda nell’aria”. Usa, record di morti

Se non l'avessi fatto oggi staremmo peggio. E invece abbiamo fatto un buon lavoro" ha aggiunto il presidente Usa. Si allarga la mappa dei nuovi focolai da Coronavirus in Italia; intervenendo su questo ...

