Grandi Opere, pronti investimenti per 200 miliardi di euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da Genova al Tav, passando per le Grandi Opere in Sicilia, pronti investimenti per 200 miliardi di euro da destinare a 130 progetti 200 miliardi di euro per 130 progetti. Il Governo, grazie anche alle agevolazioni seguite al Decreto Semplificazioni, da il via libera ad una lunga serie di Grandi Opere su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di dare impulso ad un’economia messa in ginocchio dall’emergenza Covid-19 e rilanciare il settore dei trasporti, fondamentale dal punto di vista strategico. Il Piano è stato ribattezzato “Italia Veloce” dal momento che alla fine il Governo ha previsto per l’80% delle persone la possibilità di accedere in meno di un’ora all’alta velocità. Ferrovie, trasporto metropolitano, strade, autostrade e porti: il disegno finale è ottenere un paese iperconnesso da ... Leggi su zon

Pronta la lista delle 50 opere prioritarie

Riunione notturna del Consiglio dei ministri per varare il nuovo decreto Semplificazioni e il Piano Riforme. Prevista una corsia preferenziale anche per gli interventi legati al Covid su ospedali, scu ...

Riunione notturna del Consiglio dei ministri per varare il nuovo decreto Semplificazioni e il Piano Riforme. Prevista una corsia preferenziale anche per gli interventi legati al Covid su ospedali, scu ...