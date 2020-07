Basket: Pau Gasol vicino al ritorno al Barcellona (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pau Gasol ha intenzione di continuare per un’altra stagione. Il quarantenne catalano, due volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, starebbe valutando le varie opzioni e soprattutto se riuscirà a rimanere in campo per un altro anno, ma secondo Sportando sarebbe già vicinissimo a un accordo con il Barcellona, lasciato nel 2001 per volare negli Stati Uniti. “Il mio obiettivo è quello di scendere in campo per un’altra annata, se il piede smette di farmi male – ha affermato Gasol –. Non mi pongo il problema di dove: giocare un altro anno ai Lakers sarebbe affascinante, ma al tempo stesso lo sarebbe un ritorno al Barcellona, ma per ora devo solo preoccuparmi di capire quale sia il contesto migliore per chiudere la mia carriera”. Leggi su sportface

