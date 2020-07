Roma, controlli a tappeto sul volo dal Bangladesh. Ecco in quanti sono risultati positivi (Di martedì 7 luglio 2020) sono stati controllati i 225 passeggeri del volo speciale partito da Dacca, in Bangladesh, e arrivato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Quattordici persone sono risultate positive ai test sierologici (il 6,2 per cento). sono stati eseguiti anche i tamponi, ma i risultati saranno pronti per domani e nell’attesa tutti coloro che si trovavano a bordo si trovano in isolamento. “Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”, fa sapere la Regione Lazio. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

damianomorosi : RT @Lavoratori_Ama: @Luce_Roma @MercurioPsi @38bannato @TplRoma @pasqualecerbone @ATacustica Da noi niente manutenzioni, lavaggi e control… - crazybalzano : @InfoAtac @Roma @RegioneLazio @romamobilita @virginiaraggi urge sollecitare autorità competenti a controlli e sanzi… - Lavoratori_Ama : @Luce_Roma @MercurioPsi @38bannato @TplRoma @pasqualecerbone @ATacustica Da noi niente manutenzioni, lavaggi e con… - Notiziedi_it : Quattromila controlli per la movida molesta a Roma, weekend senza freni: “Risse, alcol, droga” - infoitinterno : Coronavirus Lazio, D'Amato: «Più controlli su chi arriva a Roma. Isolare in hotel chi viene da zone critiche» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Quattromila controlli per la movida molesta a Roma, weekend senza freni: "Risse, alcol, droga" La Repubblica Controlli nella movida. Minorenni sorpresi a bere superalcolici: due multe

Sanremo, operazione della polizia municipale: ragazzine con vodka alla fragola e caipiroska. Anche due sanzioni per mancato uso delle mascherine dal personale di due locali Controlli nella movida: min ...

Coronavirus, bollettino del 6 luglio: 208 nuovi contagi e 8 morti

Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall’inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. “Sono 870 ...

Sanremo, operazione della polizia municipale: ragazzine con vodka alla fragola e caipiroska. Anche due sanzioni per mancato uso delle mascherine dal personale di due locali Controlli nella movida: min ...Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall’inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. “Sono 870 ...