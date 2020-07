Quella di Morricone non era solo musica: era la trama stessa dei suoi film e delle nostre vite (Di martedì 7 luglio 2020) “Maestro Morricone, si sente orgoglioso di essere italiano?” “No”.“Come no?” “Non voglio essere frainteso. Sono contento di essere italiano. Mi avevano offerto una casa a Los Angeles, gratis, e l’ho rifiutata per abitare a Roma”.“Però?”“Però io mi sento in tutto e per tutto cittadino del mondo”. Dobbiamo ringraziare Giovanni Floris, per questa intervista al Maestro che è andata in onda ieri, e che ci arriva dal passato come un messaggio in bottiglia. Perché Ennio Morricone, con le sue lenti spesse e la sua parlata placida, con la sua aria a metà strada fra un cartone animato e Zaratustra, non era mai un uomo banale. Floris gli chiede cosa ci sia di difficile nel comporre una colonna sonora, e lui spiega: “Il cinema è bellissimo, ma è rovinato dai ... Leggi su tpi

