Opel Insignia è la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze (Di martedì 7 luglio 2020) Con l’arrivo della bella stagione è sempre più forte il bisogno di vacanze, più che meritate dopo un inverno impegnativo. La voglia di evasione è supportata dall’esigenza di mantenere quel distanziamento, che la nostra vettura garantisce. Sarà proprio lei, a portarci in vacanza, assumendo anche la valenza di rifugio protettivo, oltre a rappresentare l’indispensabile mobilità. Proprio per questo motivo, ora che le Concessionarie sono aperte, vale la pena entrare in contatto con il modello Opel che interpreta al meglio la dimensione del lungo viaggio. Insignia ha sempre unito il concetto eleganza a un dinamismo che rasenta la sportività. La possibilità di scegliere tra lo stile berlina di Insignia Grand Sport e quello di una filante wagon per Insignia Sports Tourer, ne dimostra la versatilità. Una ... Leggi su ildenaro

Italpress : Opel Insignia è la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze - lulopdotcom : #automotive #opel #insignia Opel Insignia è la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze 2020… - OpelItalia : Preferisci lo stile berlina di #OpelInsignia Grand Sport o il dinamismo di #OpelInsignia Sports Tourer? In ogni cas… - motorionline : ?#Opel #Insignia 2020 Ecco perché sceglierla per le vacanze?? ---- - OpelKarealde : Insignia ST AUTOMATICO, turbo Diesel 170 cv Ver: -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Insignia Opel Insignia e' la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze Tiscali.it Opel Insignia è la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze

Proprio per questo motivo, ora che le Concessionarie sono aperte, vale la pena entrare in contatto con il modello Opel che interpreta al meglio la dimensione del lungo viaggio. Insignia ha sempre ...

Opel Insignia e' la specialista dei lunghi viaggi per le vacanze

MILANO (ITALPRESS) - Con l'arrivo della bella stagione e' sempre piu' forte il bisogno di vacanze, piu' che meritate dopo un inverno impegnativo. La voglia di evasione e' supportata dall'esigenza di m ...

Proprio per questo motivo, ora che le Concessionarie sono aperte, vale la pena entrare in contatto con il modello Opel che interpreta al meglio la dimensione del lungo viaggio. Insignia ha sempre ...MILANO (ITALPRESS) - Con l'arrivo della bella stagione e' sempre piu' forte il bisogno di vacanze, piu' che meritate dopo un inverno impegnativo. La voglia di evasione e' supportata dall'esigenza di m ...