Liga, l’Atletico Madrid non va oltre il pari sul campo del Celta Vigo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 sul campo del Celta Vigo nella trentacinquesima giornata di Liga. Morata porta avanti gli uomini di Simeone dopo appena cinquanta secondi di partita: l’ex Juventus e Real, completamente solo sul secondo palo, si ritrova tra i piedi un pallone solamente da spingere in porta. Il Celta Vigo trova però il pareggio in avvio di ripresa: al 49’ Beltran pesca il jolly e sorprende Oblak con una traiettoria che si infila nel sette. Il risultato non cambia sino al triplice fischio e regala un punto importante in chiave salvezza ai padroni di casa, contro la terza classificata, che vale il virtuale +7 sulla zona retrocessione. Leggi su sportface

