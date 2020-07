Decreto sempòificazioni approvato dal Comsiglio dei ministri, le misure previste (Di martedì 7 luglio 2020) Il Decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilita'; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attivita' di impresa, ambiente e green economy Leggi su firenzepost

FirenzePost : Decreto sempòificazioni approvato dal Comsiglio dei ministri, le misure previste -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sempòificazioni