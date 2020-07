Coronavirus, il bollettino della Campania: un solo positivo su più di mille tamponi (Di martedì 7 luglio 2020) La Regione Campania ha diramato il consueto bollettino giornaliero riguardante l'emergenza Coronavirus: "Questo il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 1tamponi del giorno: 1.344Totale positivi: 4. Leggi su tuttonapoli

