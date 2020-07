Premi Covid ai medici della Campania: da 300 a mille euro per 12mila operatori (Di lunedì 6 luglio 2020) Bonus Covid per i camici bianchi impegnati durante l?emergenza Coronavirus: la Regione fa scattare il via libera alla previsione di tre fasce di Premio (rispettivamente da 1000, 600 e 300 euro)... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Premi Covid Premi Covid ai medici della Campania: da 300 a mille euro per 12mila operatori Il Mattino Luca Zaia e Antonio Decaro sono il presidente di Regione e il sindaco più popolari d’Italia secondo un’indagine del Sole 24 Ore

Sindaci, premiati i primi cittadini dell’emergenza Sul fronte ... una delle città più duramente colpite dal coronavirus. Nelle retrovie due figure simbolo a livello amministrativo del Movimento Cinque ...

PoesiainInterrotta con Giuliano Logos

POESIAININTERROTTA è una rassegna di poesia performativa, improvvisazione poetica e spoken music che porterà ogni lunedì sul palco della Limonaia (Firenze) un importante artista del panorama italiano.

Sindaci, premiati i primi cittadini dell’emergenza Sul fronte ... una delle città più duramente colpite dal coronavirus. Nelle retrovie due figure simbolo a livello amministrativo del Movimento Cinque ...POESIAININTERROTTA è una rassegna di poesia performativa, improvvisazione poetica e spoken music che porterà ogni lunedì sul palco della Limonaia (Firenze) un importante artista del panorama italiano.