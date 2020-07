GP al Mugello, Binotto si sbilancia: “Al 98 per cento ci arriveremo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Binotto si sbilancia sul Gp al Mugello: “Al novantotto per cento ci arriveremo ma finché non c’è la firma non festeggiamo”. Parlando ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto si sbilancia sul calendario confermando che le probabilità di correre al Mugello sono al novantotto per cento addirittura. Una splendida notizia per l’Italia dei motori e probabilmente per l’Italia in generale, che vuole ritagliarsi un posto in primo piano sullo scenario internazionale dopo l’emergenza coronavirus. GP al Mugello, Binotto: “Al 98 per cento ci arriveremo” Binotto si sbilancia e parla di un accordo che al novantotto per cento si concluderà positivamente, quindi con l’inserimento del GP del Mugello in calendario. “Ci siamo vicini, ma non abbiamo ancora firmato. Ci teniamo molto, siamo stati in contatto ... Leggi su newsmondo

pistoiasport : Mattia Binotto: «Al 98% correremo al Mugello, manca solo la firma» - pistoiasport : Mattia Binotto: «Al 98% correremo al Mugello, manca solo la firma» - Racearrow : RT @FUnoAT: #Binotto “Siamo vicini alla gara al Mugello, l’abbiamo fortemente voluta. Siamo al 98% nell’ottenerla, sarebbe bellissimo poter… - motorboxcom : #F1 #AustrianGP Il team principal della #Ferrari Mattia #Binotto ha parlato della possibilità che il #Mugello ospit… - MarioGiallorenz : RT @FUnoAT: #Binotto “Siamo vicini alla gara al Mugello, l’abbiamo fortemente voluta. Siamo al 98% nell’ottenerla, sarebbe bellissimo poter… -

Ultime Notizie dalla rete : Mugello Binotto F1 2020: Binotto: "Mugello? Ci andremo al 98%" Motorbox GP al Mugello, Binotto si sbilancia: “Al 98 per cento ci arriveremo”

Binotto si sbilancia sul Gp al Mugello: “Al novantotto per cento ci arriveremo ma finché non c’è la firma non festeggiamo”. Parlando ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto si sbilancia sul calendar ...

Gp Austria, Binotto: "Gran risultato, ma ricordiamoci delle prestazioni"

Un 2° ed un 10° posto, questo il bottino Ferrari al termine di un fine settimana austriaco molto complicato. Leclerc ha saputo sfruttare gli episodi per portare a casa un risultato superiore alle prem ...

Binotto si sbilancia sul Gp al Mugello: “Al novantotto per cento ci arriveremo ma finché non c’è la firma non festeggiamo”. Parlando ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto si sbilancia sul calendar ...Un 2° ed un 10° posto, questo il bottino Ferrari al termine di un fine settimana austriaco molto complicato. Leclerc ha saputo sfruttare gli episodi per portare a casa un risultato superiore alle prem ...