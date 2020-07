FOTO - Lady Callejon chiarisce: "Nessuna polemica, noi non ne abbiamo mai fatte!" (Di lunedì 6 luglio 2020) Autore del primo gol nel match contro la Roma, l'esultanza di José Maria Callejon ha fatto discutere per una presunta polemica. Il suo gesto, però, dovrebbe essere solo un ringraziamento per Mario Rui, bravo a dargli l'assist. Leggi su tuttonapoli

roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Pisolino per Rocky e Mia, i labrador di Lady Zielinski - tuttonapoli : FOTO - Lady Callejon chiarisce: 'Nessuna polemica, noi non ne abbiamo mai fatte!' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Pisolino per Rocky e Mia, i labrador di Lady Zielinski - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Pisolino per Rocky e Mia, i labrador di Lady Zielinski - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Pisolino per Rocky e Mia, i labrador di Lady Zielinski -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Lady Lady Diana, il fratello posta una foto contro la Regina 'Qui è iniziato il suo... LettoQuotidiano FOTO - Lady Callejon chiarisce: "Nessuna polemica, noi non ne abbiamo mai fatte!"

Autore del primo gol nel match contro la Roma, l'esultanza di José Maria Callejon ha fatto discutere per una presunta polemica. Il suo gesto, però, dovrebbe essere solo un ringraziamento per Mario Rui ...

Baby Food Diet, perché piace tanto alle star: meno 9 kg in 6 settimane

Jennifer Aniston, Lady Gaga, Cheryl Cole e Reese Witherspoon sono solo alcune delle star di Hollywood che seguono la Baby Food Diet. Ecco di cosa si tratta e perché piace così tanto. La dieta preferit ...

Autore del primo gol nel match contro la Roma, l'esultanza di José Maria Callejon ha fatto discutere per una presunta polemica. Il suo gesto, però, dovrebbe essere solo un ringraziamento per Mario Rui ...Jennifer Aniston, Lady Gaga, Cheryl Cole e Reese Witherspoon sono solo alcune delle star di Hollywood che seguono la Baby Food Diet. Ecco di cosa si tratta e perché piace così tanto. La dieta preferit ...