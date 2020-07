Allegri sul futuro: “Cerco un club che abbia l’ambizione della vittoria” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex tecnico di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Non mi interessa in quale campionato andrò ad allenare. Sto cercando un club nel quale possa avere l’ambizione di competere per vincere. La Juve è costruita per vincere ancora, e per questo penso che lo farà ancora per anni”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Allegri sul futuro: “Cerco un club che abbia l’ambizione della vittoria” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

junews24com : Allegri rompe il silenzio sul futuro: «Non direi mai di no» - - ilbianconerocom : Allegri a Marca: 'Vicino al Real, ma scelsi ancora la Juve. Ronaldo a Torino ancora tanti anni. Sul futuro...'… - cmdotcom : Allegri: 'No al Real per restare alla Juve. Flop Champions? Falso, eliminazioni discutibili. Sul Milan e il futuro.… - sgalliz : Son passati sette anni dal concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gratis, a Como sul lago. Ci avevo rotto l'iPod nuovo. RIP - vickythebug : RT @GiovaB95: Se non si può prendere spalletti o allegri, delle scommesse sul mercato quello da prendere è rangnick, non i pioli non gli em… -