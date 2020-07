Uno spettacolare triangolo celeste: la Luna, Giove e Saturno si danno appuntamento nel cielo stasera (Di domenica 5 luglio 2020) Il primo weekend di luglio si chiuderà con un regalo per gli appassionati di astronomia, con Giove, Saturno e la Luna che sorgeranno insieme per formare uno spettacolare triangolo celeste stasera. Il nostro satellite naturale apparirà quasi pieno mentre sorgerà insieme ai due giganti gassosi. “Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio 2020, la Luna piena e i pianeti Giove e Saturno formeranno un triangolo. La Luna raggiungerà il suo punto più alto nel cielo per la notte nella mattina di lunedì, con Giove a destra e Saturno sopra”, spiega la NASA. Il trio apparirà nel cielo sudorientale intorno alle 22 (ora locale) e salirà più in alto nel cielo meridionale con il passare della notte. Coloro che staranno svegli fino a tardi, avranno anche la possibilità di vedere Marte brillare nel cielo ... Leggi su meteoweb.eu

erminim77 : What a race! Unexpected podium! Uno spettacolare @Charles_Leclerc tira fuori il meglio, non molliamo! E bravo anche… - OCardinal17 : RT @maxmassi969: @OCardinal17 ??????pur mia mamma mi ha fatto uno spaghetto alle vongole spettacolare e poi un impepata di cozze squisita ....… - maxmassi969 : @OCardinal17 ??????pur mia mamma mi ha fatto uno spaghetto alle vongole spettacolare e poi un impepata di cozze squisita .... Maronn ?????? - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: ?????Uno spettacolare #tornado ha toccato terra nel sud-ovest del #Canada. Immagini impressionanti ?? - iconameteo : ?????Uno spettacolare #tornado ha toccato terra nel sud-ovest del #Canada. Immagini impressionanti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno spettacolare Uno spettacolare triangolo celeste: la Luna, Giove e Saturno si danno appuntamento nel cielo stasera Meteo Web Laura Torrisi spettacolare in micro bikini: lato B perfetto come ai tempi de “Una moglie bellissima”

Laura Torrisi spettacolare in micro bikini: il lato B sbuca dal muretto in pietra e lascia a bocca aperta i followers. Del resto, che la bella attrice oggi 40enne avesse un fisico esplosivo lo sapevam ...

Foto: Justin Timberlake e Amanda Seyfried

Uno spettacolare film di fantascienza, ambientato in un futuro cupo e inquietante: è «In Time» di Andrew Niccol. La storia si svolge negli Stati Uniti nel 2169, quando tutti gli esseri umani sono stat ...

Laura Torrisi spettacolare in micro bikini: il lato B sbuca dal muretto in pietra e lascia a bocca aperta i followers. Del resto, che la bella attrice oggi 40enne avesse un fisico esplosivo lo sapevam ...Uno spettacolare film di fantascienza, ambientato in un futuro cupo e inquietante: è «In Time» di Andrew Niccol. La storia si svolge negli Stati Uniti nel 2169, quando tutti gli esseri umani sono stat ...