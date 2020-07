La bozza del Piano Nazionale di Rilancio: ‘Crisi devastante, non c’è tempo da perdere’ (Di domenica 5 luglio 2020) La bozza del Piano Nazionale di Rilancio al vaglio del governo. Crisi economica legata al Covid devastante, non c’è tempo da perdere. Arrivano le prime indiscrezioni sulla bozza del Piano Nazionale di Rilancio che dovrebbe partire il prossimo mese di settembre. Roma 20/08/2019 – Crisi di Governo. Discorso del presidente del Consiglio al Senato della Repubblica / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe ConteI pilastri del Piano Nazionale di Rilancio Sono tre i pilastri del Piano ideato dal governo italiano: modernizzazione del Paese transizione ecologica inclusione sociale e territoriale e parità di genere I tre pilastri che evidentemente ricalcano le richieste dell’Unione europea, disposta a mettere sul piatto ingenti quantità di denaro a patto che gli Stati lavorino in ottica futura. Per portare ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Pnr, in arrivo piano nazionale. Bozza: riforma complessiva del fisco, nessun condono - NewsMondo1 : La bozza del Piano Nazionale di Rilancio: ‘Crisi devastante, non c’è tempo da perdere’ - Italia_Notizie : Bozza del Piano nazionale riforme, Gualtieri: “Disegnare fisco equo, ridurre tax gap con più controlli anti-evasion… - annalisaricardi : RT @GregPignataro: Bozza del Decreto Innovazione del Governo II. Il Decreto si compone di un solo articolo Art. 1 Dobbiamo innovare Abb… - PPicerni : Bozza del Piano nazionale riforme, Gualtieri: “Disegnare fisco equo, ridurre tax gap con più controlli anti-evasion… -