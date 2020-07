Juventus U23, Benitez elogia Pecchia per il successo in Coppa Italia: “Orgoglioso di te” (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle ultime stagioni la Juventus ha fatto incetta di trofei, mancando solamente l’appuntamento con la tanto agognata Champions League, ma tra i trionfi bianconeri possiamo annoverare anche la Coppia Italia di Serie C, conquistata dalla formazione Under 23 di Fabio Pecchia lo scorso sabato contro la Ternana. L’ex tecnico del Verona ha avuto un importante processo di crescita professionale, sedendo anche sulla panchina del Napoli come vice di Rafa Benitez. Proprio quest’ultimo si è voluto complimentare con Pecchia per il grande risultato raggiunto qualche giorno fa con i ‘ragazzini’ della Juventus: “Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!“. Leggi su sportface

