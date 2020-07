Formula 1, gioia Leclerc, è secondo! Penalizzato Hamilton: l’ordine di arrivo (Di domenica 5 luglio 2020) Formula 1, podio inaspettato per il ferrarista Leclerc che arriva secondo. Quarto posto per Hamilton, Penalizzato a causa di un contatto con Albon Termina con la vittoria di Valtteri Bottas il primo Gran Premio del campionato 2020 di Formula 1. Grande rimonta di Charles Leclerc, che complice anche diversi ritiri e la penalità a Lewis Hamilton riesce ad arrivare al secondo gradino del podio. Sfortunata la gara del pilota inglese della Mercedes, Penalizzato di 5 secondi dopo una scorrettezza commessa nei confronti del pilota RedBull Albon. Podio a sorpresa per il giovane Lando Norris. Formula 1, l’ordine di arrivo Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Austria di Formula 1: V. Bottas (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) L. Norris (McLaren) L. Hamilton (Mercedes) C. Sainz Jr (McLaren) S. Perez (Racing Point) P. Gasly (AlphaTauri) E. Ocon ... Leggi su bloglive

Formula 1, podio inaspettato per il ferrarista Leclerc che arriva secondo. Quarto posto per Hamilton, penalizzato a causa di un contatto con Albon Termina con la vittoria di Valtteri Bottas il primo G ...

F2 | Primo podio tutto Ferrari a Spielberg

La prima gara del campionato FIA Formula 2 del 2020 è stata all’insegna della Ferrari Driver Academy. Gli allievi del programma riservato ai giovani piloti della Scuderia Ferrari ha infatti monopolizz ...

