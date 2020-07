Frosinone, sanità: parte la Telecardiologia. Il nuovo servizio servirà anche a limitare i contagi da Covid-19 (Di sabato 4 luglio 2020) All’ospedale “Spaziani” di Frosinone arriva la Telecardiologia. Un sistema di telemedicina che pone la Asl ciociara sempre più all’avanguardia nella gestione dei soggetti fragili e con patologie croniche. A darne notizia è la stessa Azienda sanitaria con una nota in cui, tra l’altro, scrive: “Grazie all’acquisto di oltre 20 elettrocardiografi portatili speciali – per la telerefertazione cardiologica a distanza – il tracciato elettrocardiografico, effettuato direttamente dall’infermiere esperto in tali prestazioni, viene inviato via internet ad un Personal Computer remoto da dove lo specialista, il Cardiologo, referta a distanza. Già avviata dal 2 luglio, la Telecardiologia sarà ulteriormente potenziata nelle prossime settimane. Essa consente di raggiungere al proprio domicilio i soggetti fragili ... Leggi su ilcorrieredellacitta

