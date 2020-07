Fiorentina-De Rossi, il duro sfogo di Joe Barone (Di sabato 4 luglio 2020) L'accostamento di Daniele De Rossi alla panchina viola ha scatenato le idee di molti tifosi viola e non. In tanti sui social hanno dato parere positivo all'eventuale arrivo dell'ex centrocampista alla Fiorentina come allenatore. In casa viola però queste indiscrezioni hanno indispettito eccome il presidente Commisso e il direttore generale Joe Barone.Barone: "Vogliono destabilizzarci"caption id="attachment 964371" align="alignnone" width="300" Joe Barone (getty images)/captionIntervistato da Firenzeviola.it il direttore generale ha commentato così le voci: "Come ho detto ieri, e come abbiamo comunicato con Commisso, siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto ... Leggi su itasportpress

