Teatro, la Campania diventa ‘Regione lirica’ con il San Carlo (Di sabato 4 luglio 2020) Il Teatro di San Carlo riparte con il ‘Progetto Regione Lirica’, che vedrà protagonisti in Campania star come Anna Netrebko a Jonas Kaufmann. “Questo programma è anche un ritorno alla vita, e la cultura è l’anima della vita” ha detto il presidente Vincenzo De Luca, presentando il cartellone insieme al Sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner, e ricordando il sostegno di 10 milioni e 700mila euro per il Massimo, da cui 5 per questo specifico programma estivo che si amplia a siti storici delle 5 province. “I più grandi cantanti del mondo si esibiranno in piazza del Plebiscito – ha ricordato Lissner – due serate saranno dedicate ai sanitari in prima linea dell’emergenza Covid”. La prima tappa (19 e 25 luglio), sarà infatti con Tosca e Aida ‘Prove Aperte’, due ... Leggi su ildenaro

cronachecampane : Campania, De Luca: varato il piano di 5 milioni per il Teatro San Carlo - TerraDiPalma : RT @NapoliTFI: Un talk show teatralizzato con voci che si intrecciano, tra musica, parole e immagini???? SALA D'ATTESA, scritto e diretto da… - RadioCRC_Napoli : RT @NapoliTFI: Un talk show teatralizzato con voci che si intrecciano, tra musica, parole e immagini???? SALA D'ATTESA, scritto e diretto da… - PalazzoRealeNap : RT @NapoliTFI: Un talk show teatralizzato con voci che si intrecciano, tra musica, parole e immagini???? SALA D'ATTESA, scritto e diretto da… - NapoliTFI : Un talk show teatralizzato con voci che si intrecciano, tra musica, parole e immagini???? SALA D'ATTESA, scritto e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Campania Teatro, la Campania diventa 'Regione lirica' con il San Carlo Il Denaro Il Napoli Teatro Festival, per ripartire

Lo slogan di questa tredicesima edizione è indicativo di quanto sia necessario in qualche modo ripartire: “Il teatro rinasce con te”. È il messaggio lanciato dal Napoli Teatro Festival Italia. Pur con ...

Teatro, la Campania diventa ‘Regione lirica’ con il San Carlo

Il Teatro di San Carlo riparte con il ‘Progetto Regione Lirica’, che vedrà protagonisti in Campania star come Anna Netrebko a Jonas Kaufmann. “Questo programma è anche un ritorno alla vita, e la cultu ...

Lo slogan di questa tredicesima edizione è indicativo di quanto sia necessario in qualche modo ripartire: “Il teatro rinasce con te”. È il messaggio lanciato dal Napoli Teatro Festival Italia. Pur con ...Il Teatro di San Carlo riparte con il ‘Progetto Regione Lirica’, che vedrà protagonisti in Campania star come Anna Netrebko a Jonas Kaufmann. “Questo programma è anche un ritorno alla vita, e la cultu ...