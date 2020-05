Coronavirus, in Bielorussia in migliaia alla parata militare in piena pandemia. Per il presidente Lukashenko “Covid-19 è psicosi” (Di sabato 9 maggio 2020) Nulla è servito per convincerlo a cancellare l’evento, neanche la decisione del suo più stretto alleato, la Russia, che annullato causa pandemia la parata del Giorno della Vittoria per celebrare il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del nazismo. Nella Bielorussia di Alexander Lukashenko, che la governa col pugno di ferro da oltre 25 anni, la sfilata militare è stata fatta regolarmente, sfidando il distanziamento sociale adottato negli altri paesi a causa del Coronavirus. E così, nel pieno della pandemia che nel Paese continua ad avanzare e ha contagiato finora 20mila persone (secondo i dati ufficiali), nella capitale Minsk sono stati allestiti 11mila posti a sedere per assistere alla parata, dove hanno sfilato decine di aerei e 150 mezzi militari, fra cui alcuni tank della seconda guerra mondiale, e ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Bielorussia continua il campionato nonostante i 20.168 positivi

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha commemorato con la tradizionale parata militare nella capitale Minsk i 75 anni dalla sconfitta degli eserciti nazifascisti nella seconda guerra ...

