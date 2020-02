Frammenti di metallo nello yogurt: richiamati diversi lotti dai supermercati, pericolo per la salute [INFO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Aldi, Lidl e Tesco, tra le principali catene dei supermercati europee, hanno pubblicato sui propri siti web una comunicazione in merito alla “possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica” negli yogurt Muller. nello specifico, come ha spiegato lo stesso produttore, tramite comunicato stampa: “A scopo precauzionale, Müller sta richiamando alcuni lotti di Müller Fruit Corner e Müllerlight, Müller Bliss Mascarpone e Müller Rice, a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di metallo nel prodotto“. Al momento il richiamo potrebbe non interessare il mercato italiano. “La decisione segue la scoperta di un guasto ad un nastro che supporta le cinghie utilizzate per trasportare la frutta nella sua fabbrica. Il rullo è stato disallineato causando potenzialmente la caduta di piccoli pezzi di metallo nella frutta”. Müller ha sottolineato che non ha ... meteoweb.eu

