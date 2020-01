Tortelloni al prosciutto crudo richiamati: possibile contaminazione microbiologica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La catena di supermercati Penny Market ha comunicato che i Tortelloni al prosciutto crudo Fior di Pasta sono stati ritirati per una possibile contaminazione. Il prodotto interessato, nel dettaglio, è venduto in pacchetti da 1 chilogrammo con il lotto numero 8619003884. Il termine ultimo di consumazione, invece, è fissato al 9 febbraio 2020. Il Ministero della Salute invita chiunque avesse acquistato il prodotto a non consumarlo. I rischi per la salute sono elevati. Tortelloni al prosciutto crudo ritirati Un serie di Tortelloni al prosciutto crudo a marchio Fior di Pasta sono stati ritirati dal mercato dopo la comunicazione arrivata da Penny Market. Da quanto si apprende, infatti, c’è il rischio di una contaminazione microbiologica derivante dal consumo del prodotto in questione. Le confezioni sono vendute in pacchi da 1 chilogrammo. la produzione, inoltre, deriva ... notizie

