Napoli, nuovo sospetto caso di Coronavirus: 28enne ricoverato al Cotugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: un 28enne di nazionalità cinese (in viaggio di nozze in Italia con la moglie) è ricoverato all’ospedale Cotugno per un sospetto caso di Coronavirus. Dopo l’allarme per la 63enne dello Sri Lanka (colpita però solo da influenza), nuovo caso sospetto di Coronavirus a Napoli. Da ieri pomeriggio, all’ospedale Cotugno (specializzato nella cura di malattie infettive) è ricoverato in isolamento un 28enne cinese, proveniente dalla regione dello Hubei (la cui capitale è Wuhan, epicentro del Coronavirus). Al paziente, che accusa febbre alta e altri sintomi respiratori, è stata diagnosticata una seria broncopolmonite. Come riporta “Il Mattino”, l’uomo è stato trasferito al Cotugno dopo che era stato trattenuto al Vecchio Pellegrini per accertamenti. Il personale dell’ambulanza, partita dall’ospedale del Mare, ha indossato tute e mascherine di protezione come da ... 2anews

