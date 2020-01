L’Esecutivo è forte. Fallita l’ennesima spallata delle destre. Stop allo smonta-processi. Renzi si allontana da Forza Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La nave giallorossa non sembra destinata a cozzare neppure sullo scoglio dello smonta-processi. La proposta di legge di Forza Italia, volta a cancellare lo Stop alla prescrizione introdotto con lo Spazzacorrotti, ieri è tornata in Commissione. Italia Viva, contraria a quella riforma, si è riavvicinata agli alleati di Governo, prendendo le distanze dagli azzurri e concedendo altri dieci giorni di tempo per trovare una sintesi tra la necessità che molti processi non finiscano prescritti e quella di far sì che un imputato non rischi di restare imputato a vita. destre SCONFITTE. L’Aula della Camera ieri ha approvato la richiesta della maggioranza di rinviare in Commissione giustizia la proposta di legge del deputato azzurro Enrico Costa. “Nessuna finalità ostruzionistica – ha dichiarato il premier Giuseppe Conte – ma piuttosto una verifica della possibilità di fare l’ultimo ... lanotiziagiornale

