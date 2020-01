Kobe Bryant, le lacrime dei fan a Los Angeles: fiori al centro sportivo fondato dal mito Nba (Di martedì 28 gennaio 2020) Tifosi dei Lakers e appassionati di basket hanno reso omaggio a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna davanti alla Mamba Sports Academy, il centro sportivo fondato proprio da Bryant a Los Angeles. lacrime, fiori e commozione per la morte di una leggenda e di una giovane promessa del basket. Kobe, Gianna e le altre persone a bordo dell’elicottero al momento dell’incidente erano dirette proprio alla Mamba Sports Academy. L'articolo Kobe Bryant, le lacrime dei fan a Los Angeles: fiori al centro sportivo fondato dal mito Nba proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

