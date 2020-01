Infortunio Sepe: il comunicato del Parma sulle condizioni del portiere (Di martedì 28 gennaio 2020) Infortunio Sepe: il comunicato del Parma sulle condizioni del portiere campano. Possibile operazione per l’estremo difensore Il Parma ha comunicato le condizioni di Luigi Sepe. L’estremo difensore campano per il momento non si sottoporrà ad un’operazione, ma il Parma si copre comunque cercando di acquistare un altro portiere, nel caso specifico Radu. «Gli accertamenti diagnostici eseguiti all’atleta Luigi Sepe hanno evidenziato una lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra. Dopo una prima fase di riabilitazione di 10 giorni, sarà valutata un’eventuale stabilizzazione chirurgica». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

LazioNews_24 : #Sepe si infortuna ?? e salterà #ParmaLazio ?? #Parma #infortunio #Lazio #ssl #out #lesione #LuigiSepe - TuttoIlMercato : ?? INFORTUNIO ?? #Parma, si ferma anche #Sepe. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione c… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Parma, #Sepe annuncia: 'Fuori da 1 a 3 mesi per infortunio'. Si avvicina #Radu -