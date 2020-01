C’è chi sta già lavorando a un vaccino contro il coronavirus, ma potrebbe arrivare troppo tardi (Di martedì 28 gennaio 2020) (foto: Anthony Wallace/Afp via Getty Images) “Nessuno sa cosa succederà. Speriamo che non avremo mai bisogno di questo vaccino”. Così spiega a Science Stéphane Bancel, Ceo di Moderna, società di biotecnologie che come altre ha appena annunciato gli sforzi per fermare la grande epidemia di coronavirus. Eppure, nelle ultime 24 ore il numero di casi è salito a oltre 2700. Tanto che l’intera comunità scientifica si sta muovendo a velocità record per riuscire a trovare nuovi vaccini contro il virus cinese (2019-nCoV). Perché solitamente, quando un vaccino dimostra il suo valore in una sperimentazione clinica, è già troppo tardi per fare la differenza nel corso dell’epidemia. Ma gli scienziati questa volta sperano di poter battere ogni record. Per esempio, il 23 gennaio scorso l’organizzazione no-profit Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) ha annunciato di ... wired

