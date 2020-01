“A Fest du Puorc”, si rinnova l’appuntamento a Puglianello (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPuglianello (Bn) – Si rinnova l’appuntamento con “A Fest du puorc”, ormai storica maniFestazione enogastronomica giunta alla sedicesima edizione, organizzata con meticolosità dal team del Nuovo Centro Studi di Puglianello. Tanti appassionati sono attesi nel suggestivo borgo che come al solito accoglierà eventi di vario genere. Il primo appuntamento è per venerdì 7 febbraio, con l’apertura degli stand fissata per le ore 19. Di seguito il programma dettagliato della maniFestazione: Venerdì 7 febbraio Ore 10:00 Evento con l’istituto Comprensivo di Amorosi A. Manzoni  Educazione alimentare, l’importanza delle verdure nell’alimentazione quotidiana  Premiazione alunni “Concorso Artistico dal titolo “L’orto che vorrei”  Pranzo con i gli alunni all’interno della tendo struttura Ore 19:00 apertura stand con animazione a cura ... anteprima24

posillipostore : Il cuoco Tonino Carnalone non vede l'ora di fargli la festa. Vi aspettiamo Puglianello, 'A Fest Du Puorc' ?? -