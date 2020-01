Sarà Bambi il prossimo adattamento Disney in live-action (Di lunedì 27 gennaio 2020) Continua la strategia Disney di riportare sul grande schermo in versione realistica le sue pellicole animate di maggior successo. In questi giorni, infatti, è stato confermato che il prossimo cartone a subire il nuovo adattamento Sarà Bambi. Il classico del 1942 (uscito in Italia solo nel 1948) conquistò ampie fette di pubblico grazie alla storia strappalacrime del cerbiatto dalla coda bianca che perde la madre per mano dei cacciatori e, nonostante ciò, affronta diversi pericoli prima di diventare il nuovo Gran principe della foresta. A scrivere la nuova versione saranno due sceneggiatrici d’eccezione: Geneva Robertson-Dworet, che già aveva firmato il successo Marvel Captain Marvel, e Lindsey Beer, autrice del film Netflix Sierra Burgess Is a Loser. Sebbene collocato nel filone live-action, il nuovo Bambi non Sarà esattamente tale: seguirà infatti le orme dei recenti Il libro della ... wired

