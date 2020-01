Roberta Bruzzone contro il rapper Skioffi da Giletti: "Analizzo psicopatici da 20 anni", gelo in diretta (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Terrificante e verosimile". La criminologa Roberta Bruzzone affronta il rapper Skioffi, fresco di eliminazione dal talent Amici di Maria De Filippi. E nello studio di Non è l'Arena cala il gelo. Il giovane artista è stato contestato per alcuni suoi brani giudicati sessisti, misogeni e violenti e da liberoquotidiano

La7tv : #nonelarena Roberta Bruzzone sconvolta: 'Sono sotto choc' - LaCecy__ : Scusate ma per me Roberta Bruzzone è: #sopravvissute - fiko_tm : Io mentre parla Roberta Bruzzone #Sopravvissute -