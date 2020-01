Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020, il commento di Stefano Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: il commento di Bonaccini ” “: è il commento a caldo del governatore uscente e candidato Pd Stefano Bonaccini ai Risultati delle elezioni regionali, che si sono tenute domenica 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna. elezioni Emilia-Romagna 2020: i candidati Oltre a Bonaccini (qui il suo profilo), sostenuto da una coalizione di centrosinistra, alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna erano candidati altri 6 aspiranti governatori. Principale avversaria di Bonaccini era l’esponente del centrodestra Lucia Borgonzoni (qui il suo profilo), sostenuta tra gli altri da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Tra gli altri candidati, poi, c’era Simone Benini (qui il suo profilo), aspirante governatore del Movimento 5 Stelle, che inizialmente non doveva partecipare alle elezioni, salvo poi ripensarci dopo un voto dei suoi ... tpi

repubblica : ?? Risultati elezioni, exit poll: in Emilia-Romagna avanti Bonaccini contro Borgonzoni. In Calabria in vantaggio la… - espressonline : Jole Santelli in netto vantaggio negli exit poll #elezionicalabria - Corriere : ???? Bonaccini avanti di tre punti -