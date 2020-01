Guida con droghe e alcol, controlli a Varedo e Bovisio (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’attività di prevenzione degli incidenti connessi all’uso di droghe e all’abuso di alcol, condotta nello scorso fine settimana dai carabinieri di Monza lungo le strade della provincia, ha permesso di effettuare controlli su un centinaio di veicoli e sottoporre i conducenti al test dell’etilometro. Sono 4 le patenti ritirate per superamento dei limiti di legge, 2 gli automobilisti denunciati perché trovati al volante con tasso alcolemico superiore a 0.8, 2 i veicoli sequestrati. Le strade interessate dai controlli sono state le seguenti: Monza, viale Romagna e via Salvadori; Arcore, via Monte Rosa; Biassono, via Cesana e Villa; Vimercate, rotonda via Milano/SP2 ed Sp215; Concorezzo, incrocio sp/2 via De Amicis; Bovisio Masciago, via Nazionale dei Giovi; Varedo, via Circonvallazione e via Garibaldi; Seregno, via Briantina; Lentate sul Seveso, via ... ilnotiziario

