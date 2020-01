Come sono andate le elezioni regionali per Fratelli d'Italia e Forza Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non è un caso che Berlusconi nel collegamento telefonico abbia rimarcato che quando Forza Italia esprime la possibilità di un candidato del centrodestra abbia possibilità di successo. È accaduto in Molise e in Basilicata, ora è la volta della Calabria dove la candidata azzurra, Santelli, ha vinto ampiamente sull'imprenditore del tonno, Callipo. "Abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente di alto livello. Il centrodestra è una coalizione nella quale diamo un contributo di qualità e vogliamo continuare a dare un contributo di qualità", ha spiegato il vicepresidente azzurro Tajani. Per il Cavaliere, nonostante si profili una vittoria di Bonaccini in Emilia, "ora si apre una fase nuova". "Se la parola 'democrazia' ha ancora un senso dovrà cambiare il governo e la parola dovrà tornare agli Italiani", ha spiegato sottolineando che "i dati impietosi condannano il M5s all'irrilevanza" e ... agi

