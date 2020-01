Virus cinese: annullata la parata del Capodanno lunare a Milano (Di domenica 26 gennaio 2020) In considerazione dell’epidemia di coronaVirus che si sta registrando in Cina, il coordinamento delle associazioni cinesi a Milano ha deciso di annullare la parata pubblica del 2 febbraio per il Capodanno lunare in segno di solidarietà: lo ha reso noto lo stesso coordinamento. La solidarietà è rivolta alla madrepatria che “non ha potuto festeggiare il Capodanno lunare (25 gennaio) attraverso manifestazioni pubbliche“. “Convoglieremo il budget previsto per l’organizzazione della parata del Capodanno cinese a Milano in una donazione verso la Cina ed in particolare verso Wuhan, epicentro del contagio, dove verranno mandati mascherine e guanti ed altro materiale sanitario richiesto dalle autorità sanitarie“, hanno spiegato gli organizzatori.L'articolo Virus cinese: annullata la parata del Capodanno lunare a Milano Meteo Web. meteoweb.eu

RobertoBurioni : Domani domenica sera vi aspetto a @chetempochefa ospite di @fabfazio per parlare di questo nuovo virus cinese. - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Italia : Il virus cinese sta accelerando la sua diffusione -