Un selfie con Salvini dopo un comizio gli costa il posto, quel giorno era in malattia (Di domenica 26 gennaio 2020) Cristiano Lanzi di 47 anni ha perso il suo posto di lavoro per un selfie fatto con Salvini subito dopo un comizio del leader della Lega. L’uomo di Granarolo in Emilia è stato oggetto di licenziamento della ditta nella quale lavorava perché il giorno del selfie, poi pubblicato incautamente sui social, era in malattia. La notizia è stata resa nota dal Resto del Carlino. Lanzi è anche un sindcalista ella Flit Cgil. La ditta motiva così il licenziamento: “Lanzi era personalmente alla visita del segretario della Lega benché fosse in malattia. Tale presenza è documentata da immagini e video mentre, apparentemente in buona salute, era intento a farsi fotografare. quell’immagine ha indispettito i suoi colleghi di lavoro, anche in considerazione della sua carica sindacale”. Il lavoratore era in malattia dal 2 ottobre fino al 6 dicembre ma è stato ripreso dalle tv locali ... baritalianews

