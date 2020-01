Regionali in Emilia Romagna e Calabria, urne aperte dalle 7 alle 23 (Di domenica 26 gennaio 2020) urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa in Emilia Romagna e in Calabria. Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.Sono complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori chiamati a votare: oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna, circa 1,8 milioni in Calabria.Le sfide: in Emilia Romagna la corsa per la vittoria è fra Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, candidato del centrodestra. In Calabria la sfida è fra Jole Santelli, candidata del centrodestra, e Pippo Callipo, candidato del centrosinistra.COME SI VOTAEmilia Romagna - Sono in corsa 17 liste per 7 candidati. Vince chi ottiene il maggior numero di voti. Il sistema elettorale ... huffingtonpost

