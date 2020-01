Maria De Filippi scioccata a C’è Posta Per Te: il padre di Luigi ha mandato in ospedale la madre (Di domenica 26 gennaio 2020) Maria De Filippi turbata per la storia di Luigi e Gabriella Dopo il successo delle precedenti puntate, sabato su Canale 5 è stato trasmesso il terzo appuntamento di C’è Posta per Te. In una delle storie della serata, Maria De Filippi ha fatto chiamare una terza persona non presente: la zia di Luigi. E proprio sulla parente di quest’ultimo, visibilmente turbata Maria De Filippi ha detto che non ha fatto una cosa corretta mostrargli le prove del tradimento. A chiamare la redazione del people show è stata Gabriella, che ha tre figli. La donna vuole recuperare il rapporto con uno di essi perché non le parla da quattro anni dopo aver saputo che lei ha tradito il marito. Le prove del tradimento Luigi le ha avute attraverso la sorella di Gabriella. Una storia molto particolare che ha diviso a metà il pubblico della trasmissione Mediaset. Il tradimento mostrato dalla zia Gabriella ... kontrokultura

