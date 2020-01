Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, tra sei mesi tornerà come prima (Foto) (Di domenica 26 gennaio 2020) Scarpe rosse con tacchi a spillo, calzino a rete e braccio ma soprattutto la gamba destra bloccati; Luciana Littizzetto è sulla sedia a rotelle per il collegamento con Che tempo che fa (Foto). Fabio Fazio non può rinunciare alla sua Luciana e lei è sempre la stessa nonostante l’attendono mesi di riabilitazione dopo la caduta. “Lunedì tolgo il gesso e tra sei mesi se tutto andrà bene tornerò come prima”. Inizia subito con le sue battute su Sanremo ma commenta la pubblicità di Mina e “Scivola, scivola, scivola” che a lei ovviamente mette un po’ di ansia. Luciana Littizzetto racconta delle persone che vanno a casa a trovarla e che invece di sollevarle un po’ il morale le dicono che per tornare in gran forma ci vorrà tanto tempo, che sarà lungo il recupero. Scherza la Littizzetto, vorrebbe un po’ di conforto perché sa già da sola che la sua è stata una brutta caduta con tutte le ... ultimenotizieflash

