Solaro, compleanno finisce con una coltellata: 30enne ferito al Villaggio Brollo (Di sabato 25 gennaio 2020) Festa di compleanno finita in rissa con accoltellamento al Villaggio Brollo di Solaro. A farne le spese un 30enne che è stato trasportato al pronto soccorso di Garbagnate. Che cosa sia accaduto stanotte in via Sant’Anna è ancora tutto da ricostruire. Al lavoro ci sono i carabinieri intervenuti assieme al personale sanitario. Pochi minuti prima è scoppiata una violenta rissa: dalle parole presto si è passati ai fatti. Ed è spuntato anche un coltello. Un ragazzo di 30 anni è stato soccorso in codice giallo. su Il Notiziario. ilnotiziario

