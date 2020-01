Laura Chiatti | un milione di follower sui social | festeggia così FOTO

Laura Chiatti in topless : così festeggia 1 milione di follower su Instagram : Laura Chiatti è da sempre molto attiva su Instagram e infatti nelle ultime ore ha raggiunto il traguardo di 1 milioni di follower. In 8 anni di social, come ricorda Il Giornale era il 25 novembre quando l’attrice pubblicava il suo primo post, ha condiviso i momenti più importanti della sua vita. E quindi gli scatti più belli con il marito e collega Marco Bocci, quelli per la nascita dei suoi due figli, Enea e Pablo, ma anche momenti dolorosi ...

Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano 5 anni del figlio Enea : la sorpresa : Teneri momenti a casa di Marco Bocci e Laura Chiatti, più uniti che mai. I due hanno festeggiato il compleanno del figlio Enea, che compie 5 anni, organizzandogli delle bellissime sorprese. Bocci-Chiatti, il video della sorpresa al figlio Enea Marco Bocci e Laura Chiatti rappresentano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Insieme hanno festeggiato il compleanno del figlio che compie cinque anni e raccontato tutto ...

Laura Chiatti dopo gli attacchi per il dito medio del figlio : ‘Insegno ad amare’ : “Vorrei dire a tutti gli ignoranti che giudicano l’educazione di un bambino attraverso un dito medio, che bisogna insegnare cose più importanti ai nostri figli. Una di queste, forse la più difficile è amare. Io ci sto riuscendo alla grande”. Laura Chiatti si fa sentire sui social (QUI il post) per rispondere a coloro che nei giorni scorsi l’avevano sommersa di critiche a causa del gesto del primogenito Enea. ...

Laura Chiatti dopo le critiche per il dito medio di Enea : “Ignoranti - a mio figlio insegno ad amare” : Nei giorni scorsi, Laura Chiatti è finita al centro delle polemiche, dopo aver pubblicato uno scatto che ritraeva i suoi figli Enea e Pablo, insieme al marito Marco Bocci nel corso di una festa di compleanno a tema hippy. Enea, il primogenito che oggi ha 4 anni, mostrava il dito medio. Così, l’attrice è stata bersaglio di critiche inaccettabili. Le critiche a Laura Chiatti per il dito medio di Enea È bastato quello scatto fatto in ...

Laura Chiatti e la polemica sul dito medio del figlio : “Io insegno ad amare” : Non è la prima volta che Laura Chiatti finisce nel mirino degli hater in merito all’educazione dei figli. Era appena diventata mamma del primogenito, che già veniva criticata per come lo teneva in braccio. Poi era stato il turno dei capelli lunghi di Enea e Pablo, mai tagliati fino ai 4, 5 anni. E ancora per il ciuccio tenuto oltre tempo massimo. Non c’è cosa che faccia o posti, che non venga analizzata, giudicata e il più delle ...

